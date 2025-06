MERCATO – Quel avenir pour Paul Pogba, Kevin De Bruyne et Leroy Sané ?

Le mercato estival 2025 s’annonce intense avec trois stars du football européen en pleine transition.



Premièrement, Kevin De Bruyne (33 ans, 111 sélections, 31 buts) s'apprête à découvrir la Serie A. Le Napoli a officialisé jeudi l'arrivée du meneur de jeu belge, accueilli en grande pompe par le président Aurelio De Laurentiis. Si la durée de son contrat reste confidentielle, l'enthousiasme du club est palpable : « Le Roi Kev est là », a-t-on pu lire sur les réseaux sociaux du champion d'Italie.



Ensuite, Paul Pogba, libre depuis son départ de la Juventus en décembre dernier, pourrait enfin fouler les pelouses de Ligue 1. L'AS Monaco lui aurait proposé un contrat de deux ans, avec une possible signature imminente. À 32 ans, le champion du monde 2018 espère relancer sa carrière après deux années marquées par les blessures et une suspension pour dopage. Son retour représenterait un coup médiatique fort pour le club de la Principauté.



Enfin, Leroy Sané a, quant à lui, choisi la Turquie. L'ailier allemand (29 ans) s'est engagé pour trois saisons avec Galatasaray, triple champion en titre, après cinq années passées au Bayern Munich. Il portera le numéro 10 à Istanbul et disputera la Ligue des champions avec son nouveau club. En fin de contrat avec son précédent club, Sané a été séduit par l'ambition et l'atmosphère du club stambouliote.