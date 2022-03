MEDD : rappel à Dieu de la Conseillère Technique 1, le Colonel Gogo Banel Ndiaye

Triste nouvelle avec le rappel à Dieu de la Conseillère Technique numéro 1 du Ministère de l’Environnement et du Développement durable le Colonel Gogo Banel Ndiaye. Mme Ndiaye était colonel des eaux et forêts. La levée du corps est prévue à la mosquée Omarienne de Dakar suivi de son enterrement au cimetière de Yoff. Dakaractu présente ses condoléances à ses collègues du Ministère (MEDD), au ministre Abdou Karim Sall ainsi qu'à tous ses proches et prie pour le repos de son âme.