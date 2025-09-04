MBACKÉ - Un homme assassiné à Ñary Baayfall

Un homme connu sous le sobriquet de « Nino » démarcheur à la mairie, a été retrouvé mort hier dans la nuit aux environs de 00 heure dans ce quartier populaire de la commune. Il serait tué. La population, est sous le choc et attend des éclaircissements sur les circonstances du drame . Un homme aurait été soupçonné.
Affaire à suivre…
