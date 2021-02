MBACKÉ / Le maire Abdou Mbacké conduit l'état-civil de sa commune vers la digitalisation intégrale et associe les mairies voisines.

Améliorer le service offert par l'état-civil de Mbacké, capaciter les agents de sorte à leur permettre de vite s'adapter à la digitalisation intégrale, voilà entre autres objectifs, ce que le maire de Mbacké visait à travers un séminaire de formation organisé et conduit par le Président du tribunal de Mbacké.



Serigne Abdou Mbacké Ndao a, pour ce faire, choisi d'associer les municipalités rurales qui ont dépêché certains de leurs agents pour prendre part à la formation dispensée. Le Président du tribunal, Cheikh Niane, se felicitera de l'initiative de l'édile de Mbacké, non sans inviter les populations à vite déclarer leur progéniture dès la naissance pour éviter retards et désagréments quelconques.



Au début de ce mois, le maire, dans le souci de donner plus d'efficience et d'efficacité à sa gestion, avait aussi déroulé une première session de formation à l'intention de son personnel dans le cadre du plan annuel de réforme de capacités et l'accent a été mis sur les procédures de passation des marchés...