MBACKÉ - Le Pds perd Serigne Faye qui accuse ses anciens camarades d’avoir trahi Wade.

Serigne Faye n’appartient plus au Pds! Il a décidé de claquer la porte en acceptant la main tendue de Omar Guèye, alias Minicar Mou Serigne Saliou. Serigne Faye a profité de l’occasion pour accuser ses anciens camarades d’avoir trahi Wade et promet de voter et de faire voter pour la coalition Benno Bokk Yaakar. Minicar se réjouira de ce ralliement. Il invitera les populations à accorder la majorité au Président Macky Sall, histoire de lui permettre d’avoir les coudées franches pour poursuivre son programme.