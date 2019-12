MBACKÉ / L' Initiative pour la défense des droits de l'homme prend la défense des honnêtes citoyens victimes d'attaques gratuites.

À côté des prisonniers, des enfants, des femmes et des couches sociales dites défavorisées dont les droits sont généralement défendus par des structures de défense des droits de l'homme, il y’a d'autres catégories de personnes qui sont oubliées et qui méritent tout autant, d'être défendues. C'est du moins l'opinion véhiculée par la structure dénommée "Initiative pour la défense des droits de l'homme" et créée par le major Alioune Badara Kandji.



Mor Touré, Secrétaire Général de l'organisation de marteler que beaucoup d'honnêtes citoyens, dans l'exercice de leurs fonctions, sont bâillonnés par des lobbies et persécutés à travers la presse. Il donnera l'exemple des magistrats de Louga qui ont été attaqués par des personnes ou celui des policiers Dakarois chassés à coups de pierre par des manifestants pêcheurs. Mor Touré de signaler que les fonctionnaires de l'État qui exercent dans divers secteurs subissent le même sort.



"Les douaniers, les agents des eaux et forêts, les forces de l'ordre, les enseignants sont maltraités quand ils commettent une erreur, quelque petite soit-elle, alors qu'ils méritent, souvent, énormément de respect", dira Mor Touré.

Dans le milieu de la politique, il citera le cas Makhtar Cissé qui est, selon lui, bâillonné alors qu'il a changé de station. Notre interlocuteur de reconnaître que les structures qui ont existé avant l'IDDH ont fait de grands résultats, mais estime que le chantier est encore immense...