(MBACKÉ) Coupures pour non-paiement de factures / Une association avertit les agents de Sen'Eau...

« And Sopi Ndoxu Mbacké » vient de lancer et de manière ouverte un avertissement à SEN'EAU de ne plus envoyer ses agents dans les maisons avec comme ordre de mission de sceller les compteurs et de couper les robinets pour défaut de paiement des factures. Profitant d'une conférence de presse, les dirigeants ont voulu être fermes avec l'entreprise estimant qu'aucun contrat ne les lie avec elle et qu'elle gagnerait désormais, à arrêter ces « exactions ».



Le Secrétaire général de l'association Cheikh Mbacké Dieng, qui signale n'avoir plus payé de factures depuis le dernier magal de Touba, confie attendre de pied ferme la police. Pour Mabèye Ndiaye, l'heure est à la mobilisation contre ces coupeurs de robinets.

« Chassez ceux qui viendront dans vos maisons pour couper l'eau. S'ils refusent de dégager, sortez les gros moyens car ils auront commis des violations de domicile ».



Assane Ndiaye, chargé de la communication abordera dans le même sens. « Le combat est long et il est difficile. Nous sommes cependant soutenus par des guides religieux de Mbacké. Nous étions avec les représentants du Khalife des Baay-Fall et de Serigne Mame Mor Diarra Mbacké. Je rappelle que l'eau consommée est de mauvaise qualité. Nous avons fait des prélèvements et des médecins sont venus consulter des patients et déceler des maladies dues à cette mauvaise qualité de l'eau. Et le paradoxe, c'est que l'eau coûte extrêmement cher. Il suffira que l'État en fasse une priorité pour que des solutions soient trouvées ».



Aujourd'hui, les choses semblent prendre des tournures plus sérieuses. Les populations ont, en effet, décidé de s'impliquer davantage dans le combat. Affaire à suivre...