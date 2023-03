MARA DIOP : « Nous demandons au Président Sall de se présenter en 2024… Nous nous chargerons du reste! »

Les leaders politiques de Benno Bokk Yaakar de Diourbel, sous la houlette de Dame Diop, ancien ministre de la République, ont déroulé ce dimanche un méga- meeting qui a regroupé l’essentiel des responsables et militants du département et de la région. Une occasion saisie par Ousmane Mara Diop, Conseiller Économique, Social et Environnemental, pour demander au Président Macky Sall de faire acte de candidature à la présidentielle de 2024 et de leur laisser le reste du boulot. Le méga-meeting a enregistré la présence du ministre Abdou Karim Fofona.