MANUL/Solution politique en Libye : Bathily décroche le soutien de la Tunisie.

Abdoulaye Bathily, chef de la Mission d'appui des Nations Unies en Libye (UNSMIL), a été reçu par le ministre tunisien des Affaires étrangères, Othman Jerandi, en Tunisie. Les deux hommes ont échangé sur les efforts internationaux pour trouver un règlement politique et accentuer le rôle des pays voisins dans le soutien de ces efforts.



La rencontre a été l'occasion pour Jerandi de renouveler à Bathily, "la disponibilité de son pays à apporter toutes les formes de soutien à la MANUL, à boucler la piste politique, et à conclure une solution politique libyo-libyenne, de manière à préserver la souveraineté, l'unité et l'intégrité territoriale de la Libye", lit-on dans le communiqué final. À travers ces séries de rencontres, l'émissaire de l'ONU compte ainsi tout mettre en œuvre pour arriver à la stabilité en Libye...