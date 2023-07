MAKHTAR DIOP (Député - Apr) : « Ceux qui s’agitent et qui pistonnent des candidats perdent leur temps et leur candidat aussi. Le Président ne cède pas aux pressions! »

Depuis que le Président de la République a fait part de son intention de ne pas briguer les suffrages des Sénégalais en 2024, plusieurs leaders politiques de la coalition Benno Bokk Yaakar sont proposés à la candidature de sa succession par des militants via les médias, mais surtout via les réseaux sociaux. Le député Makhtar Diop voit, à travers ce geste, une manière pour certains responsables de mettre la pression sur le Chef de l’État.

« Je ne dis pas tout le monde, mais des leaders sont en train de manipuler leurs bases pour faire croire que leur candidature est celle qui est la bonne. Le seul bon choix et qui sera la seule bonne candidature pour notre coalition est celle que fera le Président Macky Sall. Toutes les cartes sont entre ses mains. C’est lui qui connaît ses hommes et qui sait jauger leurs aptitudes et compétences. Par conséquent, tout le monde gagnerait à se ternir à carreau le temps que la personne choisie soit connue », dira le député originaire de Touba.

Makhtar Diop de faire, dans la foulée des précisions. « Ces pratiques visent à mettre la pression sur le Président Macky Sall. Mais c’est peine perdue. Et ceci, le gens doivent le savoir. Depuis qu’il est devant nous, jamais il n’a cédé aux pressions. Il est insensible aux influences et autres orientations partisanes. Ce qui vient dire que les affiches, les déclarations sur le net, les insinuations ne serviront guère à grand chose. »

À la question de savoir si lui a un choix particulier, l’honorable se voudra clair : « Le candidat du Président Sall sera le mien ! »