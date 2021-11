MAIRIE DE MBACKÉ - Abdou Mbacké Ndao : « Les populations ont le devoir de refuser la forfaiture qui veut leur imposer un maire étranger et non résident »

Autant dire que Mbacké est déjà plongée dans les élections locales de janvier 2022. Le débat est assez conséquent et certains camps assez agités. Du côté du maire sortant, on en est à l’ultime rappel des troupes, à la consolidation des acquis et à l’accueil des forces venues en renfort.



À l’occasion d’une rencontre organisée avec l’ensemble de ses alliés, le maire Abdou Mbacké Ndao a invité les populations de Mbacké à refuser de se laisser choisir un maire et de travailler à écarter de la course les candidats étrangers ou non résidents.



Il fera une plaidoirie en faveur d’une collaboration économique franche entre Touba et Mbacké quand on sait que, selon lui, plus de 280 milliards sont générés par le Grand Magal...