MAGAL DE TOUBA / La grande Mosquée bientôt jalonnée de parasols de haute qualité.

La grande mosquée de Touba sera incessamment dotée de parasols capables de permettre aux fidèles musulmans de prier à l'abri du soleil. La révélation est faite par l'ancien ministre de la République, Cheikh Mouhamadou Bassirou Sarr et tête de file du '' Collectif Parasol et développement de Touba. "



Au terme d'un entretien avec le Khalife Général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké Bassirou, Cheikh Mouhamadou Bassirou Sarr s'est réjoui d'avoir obtenu le ndigël du patriarche de Darou Miname. ''Nous avons officiellement obtenu le ndigël de Serigne Moustapha Mbacké Bassirou. C'est la raison pour laquelle nous allons très vite convoyer des parasols de haute qualité. Nous allons exactement proposer les parasols installés à la grande mosquée de Médinatoul Mounawara. Nous pensons que Serigne Touba est l'héritier du prophète (Psl). Au-delà des parasols géants, rétractables, réalisés par le docteur Mahmoud Bodo, nous comptons nous investir dans d'autres domaines. La climatisation, l'aération et l'éclairage seront aussi renforcés et même complètement révolutionnés . Nous souhaitons aussi y installer des ascenseurs. Nous comptons aussi nous investir dans le transport au niveau de la cité religieuse. Des tentes sont aussi programmées et une école d'architecture. ''



Cheikh Mouhamadou Bassirou Sarr de marteler sa ferme volonté, avec ses partenaires, de changer le visage de Touba et ce, à partir du mois prochain.