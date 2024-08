MAGAL 2024- Touba redéfinit la conduite à tenir dans la mosquée : « point de plateaux- débats, de prises d’images incontrôlées, de bavardages inappropriés »

Dans la perspective du Grand Magal de Touba et surtout par rapport aux comportements requis au niveau de la grande mosquée, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre a délivré un message du Khalife Général des Mourides à l’intention du Dahira Muqdimatul Qidma, chargé de veiller sur les mosquées et autres lieux de culte dans la cité mais aussi en direction des médias et des pèlerins . Après avoir félicité la structure pour le travail abattu depuis que cette mission lui a été dévolue, l’accent a été mis sur certains détails qui violent , selon le chef religieux, la sacralité de l’édifice. Ainsi, sont interdits les plateaux - débats sous quelque format que ce soit ( télévision, radios , interviews etc…), les prises d’images incontrôlées et osées allant jusqu’à filmer le mausolée du Cheikh , les bavardages inappropriés etc… Cheikh Bass de rappeler , en passant , ce que représente dans le Mouridisme cette mosquée qui trône au centre de Touba.