MAGAL 2019 / Idy reçu par Serigne Bass Mbacké Abdou Khadre qui lui demande de continuer à maintenir la cadence de la paix et de la stabilité.

C'est avec une forte délégation composée surtout de ses proches, que Idrissa Seck a effectué sa traditionnelle visite d'avant magal. Occasion qui lui a permis de rencontrer, encore une fois, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre et de lui renouveller toute l'estime qu'il lui voue. ''Nous connaissons l'ampleur de vos charges, mais nous savons aussi que vous avez été préparé pour les supporter. Soyez certain de mon admiration envers votre personne.''



Dans sa réponse, le porte-parole du Khalife Général des Mourides témoignera à son hôte la même estime, non sans rappeler que l'actuel président du parti Rewmi a toujours voué un attachement particulier à Touba et à Serigne Touba. Il saluera, en passant, Serigne Moussa Nawél dont la relation avec Idrissa Seck date de longtemps pour avoir été scellée par Serigne Moustapha Bassirou Mbacké. Le chef religieux ne manquera pas l'occasion de noter l'engagement dont a fait montre Idrissa Seck dans le maintien de la paix et la stabilité au Sénégal depuis qu'un appel dans ce sens lui a été lancé par Serigne Mountakha Mbacké Bassirou. C'était au sortir de la dernière présidentielle...