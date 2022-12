MAERAA / Provale - CV : Le comité de pilotage en conclave à Dakar

Dans le cadre du suivi du Projet de valorisation des eaux pour le développement des chaînes de valeur (Provale-CV, le Ministère de l'Agriculture, de l'Équipement Rural et de la Souveraineté Alimentaire, a tenu ce 22 décembre la quatrième session du comité de pilotage.



Une rencontre qui avait pour but l'examen et l’adoption du rapport annuel et de l'état d'exécution du budget 2022; laprésentation du programme d'activités et du budget 2023. Selon le coordonnateur dudit projet, Younoussa Mbado, "Nous sommes là pour la 4ème session du comité de pilotage du Proval-CV. C'est une session qui va en réalité porter sur l'examen du bilan du rapport des activités de 2022. Mais également, l'examen du programme de travail et du budget annuel de 2023. Ce qu'on peut dire pour 2022 de façon globale, c'est que l'essentiel des programmes a été effectivement exécuté et réalisé dans les 8 régions d'intervention du projet. Et il s'agit parmi ces activités, d'aménagement de vallée avec la construction d'ouvrage de retenue, de digues anti-sel. Mais aussi de réalisation de fermes maraîchères et d'assurer la sécurisation, ensuite la réalisation des mini forages ou forages. On va les équiper en système solaire pour que l'eau soit disponible pour l'horticulture de façon globale. Si vous voyez bien, il s'agit de mobilisation et de valorisation des eaux aussi bien des eaux de surface que souterraines", a-t-il souligné.



D'après toujours ce dernier, "du point de vue bilan, nous avons dépassé plus de 80% des objectifs qui ont été préconisés pour 2022. Il y a d'autres activités aussi importantes que les autres comme la réalisation d'infrastructures aquacoles, d'infrastructures pastorales.



Celà nous l'avons réalisé avec l'appui et l'accompagnement du ministère de l'agriculture, des bailleurs", a-t-il annoncé. Il faut aussi rappeler que ce projet contribue à l'objectif d'autosuffisance alimentaire du pays et couvre les huit régions du bassin arachidier.