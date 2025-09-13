MAC de Thiès : la situation revient à la normale après de vives altercations entre détenus et gardes pénitentiaires

Le calme est revenu à la maison d'arrêt et de correction de Thiès, suite à des affrontements qui ont éclaté cet après-midi entre des détenus et des gardes pénitentiaires.



Ces derniers ont finalement réussi à rétablir l'ordre après des échanges de projectiles qui auraient, selon une source, fait des blessés des deux côtés. Les détenus ont ensuite rejoint leurs cellules.