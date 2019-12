Lyndiane Jardin (Kaolack) : La localité privée d'eau depuis quatre jours.

Située dans la commune de Kaolack, et abritant le logement des travailleurs de la Sonacos depuis très longtemps, la localité de Lyndiane Jardin est confrontée à un manque criard d'eau.

En effet, selon la population complètement affectée par cette situation, "depuis quatre jours Lyndiane Jardin est privée d'eau potable".

Les causes seraient liées à une panne de la pompe qui aide à l'écoulement de l'eau.

Une situation qui commence à perdurer dans ce village alimenté en eau par la Sonacos, si l'on sait que depuis quelques mois l'alimentation en eau de ce village connaît des perturbations. Ce qui plonge les populations dans le désarroi total.

Ces dernières n'ont également pas manqué d'interpeller les autorités, face aux promesses électorales non encore tenues...