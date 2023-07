Lycée de Diawara : le PAISD impulse la dynamique scolaire

Avec un taux de réussite de 65% au Bac 2023 et 84 % à celui de l’année dernière, les élèves du lycées de Diawara felicitent leurs bienfaiteurs. La commune qui se réjouit de ses performances scolaires, adoube le programme aux initiatives de solidarité pour le développement (PAISD) qui a rendu possible la réalisation de ce bijou.

Cette mission dans la région de Tamba entre dans la logique du suivi des projets portés par la diaspora.

Pour rappel, le PAISD a fait des réalisations à Tambacounda d’un montant total de 1 131 277 946 FCFA rien que dans le secteur de l’éducation.

Mis en oeuvre en 2018, le lycée de Diawara fonctionnel, depuis 2022, ne cesse d'afficher à son compteur, des résultats scolaires satisfaisants. Un grand ouf de soulagement chez les élèves qui avaient du mal à poursuivre leurs études après le BFEM, faute de lycée.Construit et équipé à plus de 195 millions de FCFA, ce lycée secondaire d’enseignement général est financé par l’État du Sénégal, l’Union Européenne et l’Agence Française de Développement avec la contribution du comité de rénovation de Diawara (COREDIA). Il permet aux élèves de poursuivre leurs études sur place jusqu’à l’obtention du baccalauréat, ce qui a permis dans la foulée, de valoriser la réussite des filles. La réalisation d’une telle infrastructure est en grande partie gérée par la population locale pour une garantie de transparence. En effet, la démarche de mise en œuvre reposait sur la responsabilisation des acteurs locaux en charge du pilotage des activités et de la gestion des ressources financières.Située à 18 km de Bakel dans la région de Tambacounda, la commune de Diawara fait partie des zones d’intervention du PAISD 3. Le programme cofinancé par l’Union Européenne, l’État du Sénégal et l’Agence Française de Développement, soutient les initiatives des ressortissants sénégalais établis en Europe comme la France, la Belgique, l'Espagne et l'Italie, entre autres porteuses de développement économique et social dans leur pays d’origine. Ici à Diawara avec plus de 20 mille habitants, la commune qui a une forte population d’émigrés, réalise des investissements sociaux en collaboration avec le Programme d'Appui aux Initiatives de Solidarité pour le Développement.Des actions du PAISD et de ses partenaires financiers magnifiées par le Maire de Diawara. M. Kille Sakho qui a reçu la délégation de M. Papa Birama Thiam et ses partenaires financiers se dit fier de la réalisation du lycée et souhaite au nom du COREDIA, élargir la collaboration à d'autres secteurs dans le cadre du PAISD 4.