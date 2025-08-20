Lycée Plan Jaxaay face aux risques d’inondations : Deux sites de relogement prévus pour les élèves et enseignants

Le Ministère de l’Éducation nationale, à travers la Direction des Constructions Scolaires (DCS) et en collaboration avec l’Inspecteur d’Académie de Pikine-Guédiawaye, a annoncé des mesures face aux défis persistants auxquels est confronté le Lycée Plan Jaxaay de Keur Massar, situé dans une zone inondable.







Dans la perspective de la rentrée scolaire 2025/2026, un plan de relogement temporaire a été élaboré afin d’assurer la continuité pédagogique dans de bonnes conditions. Ce plan, piloté par la DCS en partenariat avec l’Inspection d’Académie, prévoit la relocalisation des élèves sur deux sites : le Bloc Scientifique et Technologique (BST) de Keur Massar et le CEM Parcelles Assainies Unité 20.







Le ministère informe que des investissements spécifiques seront réalisés pour équiper ces établissements et garantir un cadre d’apprentissage adapté et sécurisé. « C’est une démarche qui a été construite dans un esprit de concertation inclusive avec l’ensemble des parties prenantes : représentants des élèves, corps professoral, proviseur du lycée, parents d’élèves, municipalité et conseil départemental. Ces échanges ont permis de prendre en compte les besoins et préoccupations de toutes les parties afin que la prochaine rentrée puisse se tenir dans des conditions idoines », a informé le ministre de l’Education qui informe parallèlement, des solutions structurelles à long terme et en cours d’étude, notamment l’amélioration du système de drainage du lycée, ainsi que la réhabilitation et la mise à niveau des bâtiments défectueux en partenariat avec la Direction de la Prévention et de la Gestion des Inondations (DPGI) et l’Agence de Développement Municipal (ADM) à travers le projet PROGEP 2.

