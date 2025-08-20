Lycée Plan Jaxaay face aux risques d’inondations : Deux sites de relogement prévus pour les élèves et enseignants


Lycée Plan Jaxaay face aux risques d’inondations : Deux sites de relogement prévus pour les élèves et enseignants

Le Ministère de l’Éducation nationale, à travers la Direction des Constructions Scolaires (DCS) et en collaboration avec l’Inspecteur d’Académie de Pikine-Guédiawaye, a annoncé des mesures face aux défis persistants auxquels est confronté le Lycée Plan Jaxaay de Keur Massar, situé dans une zone inondable.

 

Dans la perspective de la rentrée scolaire 2025/2026, un plan de relogement temporaire a été élaboré afin d’assurer la continuité pédagogique dans de bonnes conditions. Ce plan, piloté par la DCS en partenariat avec l’Inspection d’Académie, prévoit la relocalisation des élèves sur deux sites : le Bloc Scientifique et Technologique (BST) de Keur Massar et le CEM Parcelles Assainies Unité 20.

 

Le ministère  informe que des investissements spécifiques seront réalisés pour équiper ces établissements et garantir un cadre d’apprentissage adapté et sécurisé. « C’est une démarche qui a été construite dans un esprit de concertation inclusive avec l’ensemble des parties prenantes : représentants des élèves, corps professoral, proviseur du lycée, parents d’élèves, municipalité et conseil départemental. Ces échanges ont permis de prendre en compte les besoins et préoccupations de toutes les parties afin que la prochaine rentrée puisse se tenir dans des conditions idoines », a informé le ministre de l’Education qui informe parallèlement, des solutions structurelles à long terme et en cours d’étude, notamment l’amélioration du système de drainage du lycée, ainsi que la réhabilitation et la mise à niveau des bâtiments défectueux en partenariat avec la Direction de la Prévention et de la Gestion des Inondations (DPGI) et l’Agence de Développement Municipal (ADM) à travers le projet PROGEP 2.



Mercredi 20 Août 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
[ Contribution] La presse sénégalaise au bord du gouffre : l’heure des responsabilités (Adama Sow journaliste)

[ Contribution] La presse sénégalaise au bord du gouffre : l’heure des responsabilités (Adama Sow journaliste) - 20/08/2025

Nouvelle loi bancaire, taux d’intérêt, mobilité: l’OQSF et le ministère des Finances face aux défis des usagers

Nouvelle loi bancaire, taux d’intérêt, mobilité: l’OQSF et le ministère des Finances face aux défis des usagers - 20/08/2025

Kédougou - Bantaco : Un mari frustré tente d’égorger sa femme qui refusait de rejoindre le domicile conjugal

Kédougou - Bantaco : Un mari frustré tente d’égorger sa femme qui refusait de rejoindre le domicile conjugal - 20/08/2025

Élaboration des projets de Budget 2026 : Le ministre Cheikh Diba mobilise ses services

Élaboration des projets de Budget 2026 : Le ministre Cheikh Diba mobilise ses services - 20/08/2025

Diplomatie : Bassirou Diomaye Faye rencontre le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba à Yokohama

Diplomatie : Bassirou Diomaye Faye rencontre le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba à Yokohama - 20/08/2025

Mbour – Cinq ans requis contre un maître coranique pour avoir enchaîné et enfermé deux talibés dans l’enclos

Mbour – Cinq ans requis contre un maître coranique pour avoir enchaîné et enfermé deux talibés dans l’enclos - 20/08/2025

« La question du député Thierno Alassane Sall est simple. Elle appelle une réponse simple » (Thierno Bocoum)

« La question du député Thierno Alassane Sall est simple. Elle appelle une réponse simple » (Thierno Bocoum) - 19/08/2025

Élections à la ville de Dakar : le mouvement de Barthélémy Dias dénonce « une violation flagrante de la légalité républicaine »

Élections à la ville de Dakar : le mouvement de Barthélémy Dias dénonce « une violation flagrante de la légalité républicaine » - 19/08/2025

Thierno Alassane Sall : « Ils font tout pour me dévier de mon objectif, mais je suis imperturbable »

Thierno Alassane Sall : « Ils font tout pour me dévier de mon objectif, mais je suis imperturbable » - 19/08/2025

Crd préparatoire de la 146e édition du gamou de Thiénaba : Les attentes de la cité de Mame Ahmadou Amary Ndack Seck

Crd préparatoire de la 146e édition du gamou de Thiénaba : Les attentes de la cité de Mame Ahmadou Amary Ndack Seck - 19/08/2025

Financement de la santé et souveraineté sanitaire : l’Association des journalistes en Santé (AJSPD) ouvre le débat sur les enjeux du système de santé au Sénégal

Financement de la santé et souveraineté sanitaire : l’Association des journalistes en Santé (AJSPD) ouvre le débat sur les enjeux du système de santé au Sénégal - 19/08/2025

Thiès - Non paiement de leurs pensions de retraite : les cheminots retraités très remontés, déplorent le silence des autorités

Thiès - Non paiement de leurs pensions de retraite : les cheminots retraités très remontés, déplorent le silence des autorités - 19/08/2025

Mouvement Thiès d'abord : après 12 mois d'existence et d'actions, Me Habib Vitin tire un bilan satisfaisant

Mouvement Thiès d'abord : après 12 mois d'existence et d'actions, Me Habib Vitin tire un bilan satisfaisant - 19/08/2025

Ziguinchor : le stade Aline Sitoé Diatta submergé par les pluies

Ziguinchor : le stade Aline Sitoé Diatta submergé par les pluies - 19/08/2025

Môle 8 du Port de Dakar : Pour un bout de « Kush », l'inévitable drame entre deux dockers

Môle 8 du Port de Dakar : Pour un bout de « Kush », l'inévitable drame entre deux dockers - 19/08/2025

Poursuite des échanges avec le Sénégal : Une mission du FMI séjournera à Dakar 19 au 26 août 2025

Poursuite des échanges avec le Sénégal : Une mission du FMI séjournera à Dakar 19 au 26 août 2025 - 19/08/2025

Rebeuss : Papa Djibril Fall a rendu visite à Badara Gadiaga et d’autres détenus

Rebeuss : Papa Djibril Fall a rendu visite à Badara Gadiaga et d’autres détenus - 19/08/2025

Caravane écologique à Labgar : le ministre Daouda Ngom annonce la création d’une réserve naturelle communautaire

Caravane écologique à Labgar : le ministre Daouda Ngom annonce la création d’une réserve naturelle communautaire - 19/08/2025

Tambacounda, une région en détresse : Alpha Thiam tire la sonnette d’alarme

Tambacounda, une région en détresse : Alpha Thiam tire la sonnette d’alarme - 19/08/2025

TOUBA – FÉTO noyé dans l’amertume/ Les sinistrés des inondations s’en prennent à l’État et à la mairie

TOUBA – FÉTO noyé dans l’amertume/ Les sinistrés des inondations s’en prennent à l’État et à la mairie - 19/08/2025

Drame à Wack-Ngouna : Deux jeunes tués par la foudre, un troisième blessé

Drame à Wack-Ngouna : Deux jeunes tués par la foudre, un troisième blessé - 19/08/2025

Kaolack : Deux voleurs arrêtés après une course-poursuite haletante

Kaolack : Deux voleurs arrêtés après une course-poursuite haletante - 18/08/2025

Le pétrole suspendu aux rencontres américaines sur l'Ukraine

Le pétrole suspendu aux rencontres américaines sur l'Ukraine - 18/08/2025

Burkina: arrivée à Ouagadougou du corps d'un influenceur burkinabè mort en détention à Abidjan

Burkina: arrivée à Ouagadougou du corps d'un influenceur burkinabè mort en détention à Abidjan - 18/08/2025

Trump assure que Poutine est prêt à accepter des garanties de sécurité pour l'Ukraine

Trump assure que Poutine est prêt à accepter des garanties de sécurité pour l'Ukraine - 18/08/2025

Burkina: la junte déclare la coordonnatrice résidente de l'ONU

Burkina: la junte déclare la coordonnatrice résidente de l'ONU "persona non grata" - 18/08/2025

Magal Touba 2025 : Quand Yango allie technologie, prévention et bénédiction du Khalife

Magal Touba 2025 : Quand Yango allie technologie, prévention et bénédiction du Khalife - 18/08/2025

MBACKÉ - La fin du calvaire hydrique annoncée / L a station de Sadio remise en service mais l’eau toujours pas disponible dans plusieurs quartiers .

MBACKÉ - La fin du calvaire hydrique annoncée / L a station de Sadio remise en service mais l’eau toujours pas disponible dans plusieurs quartiers . - 18/08/2025

Trafic de crack à Ngor : la Police surprend deux suspects en pleine transaction

Trafic de crack à Ngor : la Police surprend deux suspects en pleine transaction - 18/08/2025

Le président Bassirou Diomaye FAYE effectuera une visite au Japon du 18 au 26 août 2025

Le président Bassirou Diomaye FAYE effectuera une visite au Japon du 18 au 26 août 2025 - 17/08/2025

RSS Syndication