Lutter contre la rage dans la commune de la Patte d'Oie : Banda Diop répond à une demande des populations et interpelle le ministre de l'Urbanisme pour l’érection d'un enclos municipal au Technopôle.

Depuis quelques temps, les habitants de la commune d'arrondissement de Patte d'Oie se sont plaints des agressions récurrentes dont elles font l'objet de la part d'animaux errants. Les autorités municipales étaient à cet effet invitées à prendre leurs responsabilités pour mettre un terme à cette situation d'insécurité qui ne pouvait plus perdurer. Entendant cet appel de ses administrés, le maire Banda Diop, en collaboration avec les services de l'Elevage, est passé à l'action ce samedi 30 mai. L'opération qui a débuté vers les coups de 22 heures s'est terminée un peu avant 05 heures du matin et aura permis aux services municipaux et leurs collaborateurs du ministère de l'Elevage de neutraliser une vingtaine de sujets errants qui menaçaient la sécurité des populations et leur santé. Au terme de la première phase de cette opération qui devrait se poursuivre ce dimanche, le maire a rappelé que c'est une obligation que de répondre aux demandes de la population.



Saluant l'accompagnement du ministère de l'Elevage, il a plaidé pour la mise en place d'un enclos municipal au Technopole et a appelé le ministre de l'Urbanisme à l'accompagner dans ce sens. Ce pour préserver la vie des animaux. Il n’empêche, Banda Diop rappelle "qu'un chien doit avoir un maître et un carnet de vaccination". Il invite les propriétaires de chiens à faire les démarches nécessaires pour être en règle vis à vis de la municipalité. Dans son discours, Ibrahima Seydi, le chef du service départemental de l'Elevage de Dakar a salué l'action menée cette nuit et fait savoir que "ça règle un problème de santé publique et de sécurité publique". Même son de cloche par son prédécesseur. Ousseynou Niang Diallo qui a tenu à prendre part à cette opération en tant que Consultant, invite les uns et les autres à prendre la mesure de la pertinence d'une telle action.