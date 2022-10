Lutte contre le trafic de migrants : vers une coopération régionale judiciaire et policière pour juguler le phénomène.

Renforcer les capacités des différents maillons de la chaîne pénale sur les difficultés éventuelles rencontrées à l’occasion de leur mission, a motivé la tenue, ce 4 octobre, d’un séminaire régional intitulé « pour un renforcement de la coopération régionale judiciaire et policière dans la lutte contre le trafic de migrants et la traite des personnes ».



La rencontre entre dans le cadre des activités du Partenariat Opérationnel Conjoint (POC) sollicité par le Sénégal et qui porte sur la lutte contre l’immigration irrégulière, le trafic de migrants et la traite des personnes. Doté d’un budget d’environ 6 milliards FCFA financé par l’Union Européenne, le POC a démarré ses activités depuis le mois d’octobre 2019. Animé par une équipe sénégalo-europénne, l’organisation est mise en œuvre par le Civipol, opérateur du ministère de l’intérieur français en partenariat avec la FIIAPP, agence espagnole de coopération.



« Aucun pays ne peut à lui seul lutter contre ces formes de criminalité, il est donc important pour les différents acteurs qu’ils puissent se connaître, identifier les canaux de coopération et identifier en commun les bonnes pratiques qui permettront de venir à bout de ces fléaux », a souligné le directeur des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice, Yakham Lèye. Le séminaire a réuni des policiers et magistrats venus de Côte d’Ivoire, d’Espagne, de France, de Gambie, de Guinée, de Mauritanie, du Niger et du Sénégal. Le contrôleur général Mame Seydou Ndour, directeur général de la police de l’air et des frontières et des représentants du ministère de la justice et de la délégation de l’Union européenne au Sénégal ont présidé la cérémonie d’ouverture de la rencontre. Des propositions pour le renforcement de la coopération internationale judiciaro-policière seront formulées à l’issue du séminaire.