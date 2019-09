Lutte contre le terrorisme : « Le multilatéralisme, un atout à mettre en œuvre (Amadou Ba, ministre des affaires étrangères)

« Avoir comme ambition de faire de Dakar un lieu inédit d’échanges autour des questions de sécurité sur le continent en réunissant responsables politiques, militaires, industriels et centres de recherches », une citation qui a réuni ce matin les acteurs évoluant dans le domaine de la sécurité et de la paix dans le continent. Présent à cette cérémonie de lancement, le ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l’extérieur, Amadou Ba, a présidé la cérémonie de lancement de la 6e édition du forum international de Dakar sur la paix et la sécurité dans le continent africain. Sous le thème : « Les défis actuels du multilatéralisme ». Pour le ministre, « nous sommes dans un monde où la recherche de la paix dépasse même nos frontières ». C’est dans ce contexte qu’il est important selon lui, « de fédérer les forces surtout dans le cadre de la lutte contre le terrorisme qui a gagné une certaine ampleur depuis des années ». Les changements dans la conflictualité comme dans la nature des acteurs concernés par la paix et la sécurité sont à inscrire dans le cadre global d’un multilatéralisme permanent entre États.