Lutte contre le Covid-19 : La SGO décide finalement d'injecter 500 millions.

Dans un passé récent nous vous annoncions que la Sabodala Gold Opération (SGO), avait décidé, après concertation avec la ministre des Mines et de la Géologie, d'injecter 30 millions dans le cadre de la participation des entreprises minières.

Dakaractu est en mesure d'affirmer que la SGO , a décidé de hausser cette contribution globale au niveau national à 500 millions fcfa.

Ainsi, au titre de sa responsabilité sociétale d'entreprise, la SGO répond concrètement à l’appel du chef de l'État en direction du secteur privé. Par ailleurs, la SGO aurait décidé d'augmenter sa participation au comité régional de Kédougou, au comité départemental de Saraya et au comité local de Sabodala.

Ainsi, la région qui abrite le site d'exploitation de la société, devra en plus des 20 millions déjà injectés, recevoir dans les jours à venir, un appui composé essentiellement de kits d'hygiène et même de vivres.