Lutte contre la mortalité maternelle à Kolda : 27 collectivités territoriales à l'école de la santé communautaire…

Pour une lutte efficace, il faut renforcer les banques de sang, réhabiliter les maternités, former plus de techniciens en anesthésie-réanimation. Pour y arriver, il faut associer en plus des partenaires techniques et financiers, les collectivités territoriales pour une bonne politique sanitaire de proximité. Pour cette rencontre, l’objectif est de capitaliser et valoriser les acquis pour rehausser la qualité des soins de santé dans les collectivités territoriales.