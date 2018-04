Lutte contre la criminalité : Macky Sall place Dakar sous vidéo surveillance

Lors de son adresse à la Nation de ce 03 avril 2018, le chef de l’Etat a déclaré la guerre à ceux qui enlèvent les enfants. Macky Sall souligne que « ces actes » sont contraires « à nos valeurs et traditions ». Ainsi, il assure que « les services de l’Etat restent mobilisés pour que les auteurs de ces crimes abjects » soient punis.

Joignant l’acte à la parole, le président Sall rappelle, à la suite de son ministre de l’Intérieur, que 16 commissariats de police seront édifiés entre 2018 et 2019. 10 brigades de gendarmerie seront créées dans le même temps. Il est également prévu un renforcement des moyens de la Brigade d’intervention polyvalente (BIP) et de la police scientifique.

Toujours dans le cadre de cette protection de proximité, des systèmes de vidéosurveillance seront installés à Dakar et dans sa banlieue.