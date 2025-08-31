Lutte contre la criminalité – 8 tonnes de denrées impropres saisies à Keur Massar et près de 483 kg de chanvre interceptés au large de Nianing

La Gendarmerie nationale a mené, au cours de la semaine, plusieurs opérations de grande envergure dans le cadre de son plan d’action de lutte contre la criminalité. Deux coups de filet majeurs ont marqué ces interventions.



Le mercredi 27 août 2025, la Brigade de Recherches de Keur Massar, en collaboration avec le service départemental du commerce, a procédé à la saisie de huit tonnes de denrées alimentaires périmées. Les produits, essentiellement de l’ail et du piment en poudre reconditionnés dans des cartons de 25 kg, étaient en circulation alors que leurs dates de péremption remontaient à 2022. La valeur de la marchandise saisie est estimée à 12 millions de francs CFA.



Le lendemain, jeudi 28 août 2025, un dispositif de surveillance maritime mis en place par la Compagnie de Gendarmerie de Mbour et ses différentes brigades a permis d’intercepter, au large de Nianing, une pirogue transportant 482,95 kg de chanvre indien conditionnés dans 18 ballots en plastique. Deux individus ont été interpellés sur place, tandis qu’un troisième complice a été arrêté le lendemain à Kaffrine.