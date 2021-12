Le Pacte mondial est le premier accord négocié au niveau intergouvernemental, préparé sous les auspices des Nations Unies, qui couvre toutes les dimensions des migrations internationales de manière globale et exhaustive.



Il s'agit d'un document non contraignant qui respecte la souveraineté des États dans leur décision d’entrée et de séjour sur leur territoire et qui témoigne de leur engagement en faveur de la coopération internationale en matière de migration. Il constitue une occasion importante d'améliorer la gouvernance des migrations, de relever les défis liés aux migrations actuelles et de renforcer la contribution des migrants et des migrations au développement durable.



Le Pacte mondial est structuré de manière cohérente avec la cible 10.7 du Programme de développement durable à l’horizon 2030, dans laquelle les États membres se sont engagés à coopérer au niveau international pour faciliter une migration sûre, ordonnée et régulière. C’est un enjeu majeur, selon Abdou Mao Ndiaye, le Secrétaire général de la fédération des sénégalaises de Cataluna, " on voulait que les collectivités collaborent sur cette question, qu'elles puissent penser à des politiques locales de migration. La politique de migration ce n'est pas simplement de penser à des départs et à des arrivées, des retours de migrants. Les collectivités territoriales doivent penser à des stratégies pour permettre aux populations de se fixer et de réaliser leur projet. Les populations doivent penser à des stratégies de migration, à des actes ponctuels sur la migration. C'est la seule façon pour que la diaspora ou la migration puisse améliorer le développement local...", fera-t-il savoir.



Lors de cet atelier de deux jours qui a eu lieu à Rufisque, autorités locales et la Diaspora ont pu discuter sur les questions centrées sur l'emploi des jeunes.