Lutte contre l'immigration clandestine : Le ministre de la jeunesse annonce le programme dénommé "Grande offensive contre l'émigration irrégulière au Sénégal".

En marge d'un CRD consacré aux préparatifs de l'inauguration de la première Maison de la Jeunesse et de la Citoyenneté à Kaolack, prévue le 15 novembre prochain par le président Macky Sall, suivi d'une conférence de presse, le ministre de la jeunesse, de l'entrepreneuriat et de l'emploi, a annoncé la mise en œuvre prochaine d'un "important" programme dénommé "Grande offensive contre l'émigration irrégulière au Sénégal".



Selon Pape Malick Ndour, ledit programme "vise à faire engager une riposte sociale soutenue fondée sur une approche combinée de la dimension citoyenne et socio-économique du programme."



Poursuivant, le ministre de la jeunesse d'ajouter qu'il sera " basé sur une alliance stratégique entre les structures publiques prestataires d'emploi et d'employabilité, les collectivités territoriales et les acteurs du mouvement associatif jeune en vue de mettre en exergue les nombreux dispositifs mis en place par l'État..."



Pour rappel, en ce qui concerne la Maison de la Jeunesse et de la Citoyenneté, son espace intérieur est structuré en plusieurs sections d'animation socio-éducatives à travers une salle de gymnastique, une salle de conférence, une salle de jeux de société, un studio d'enregistrement et une salle de projection. On y trouve une piscine, de mini-terrains de sport et autres installations de jeux d'extérieur et de détente....