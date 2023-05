Lutte / Drapeau du chef de l’État : Boy Kaïré revient sur les enjeux des combats de l’édition 2023…

L’ancien champion de lutte et tête de file de l’écurie Soumbedioune est revenu dans le détail sur les enjeux qui gravitent autour de la 23ème édition de ce tournoi de lutte national. Revenant sur les différents profils des sélections et des lutteurs favoris, il a décortiqué les forces et les faiblesses des protagonistes qui se disputent les trophées individuels et collectifs.