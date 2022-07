Lutte / Drapeau « Diam production » : Gora Sock promet de corriger « Fils de Balla »

Face à la presse ce mardi 04 juillet, après sa séance d'entraînement en présence de Papa Sow, Franc etc..., le lutteur des Parcelles Assainies, Gora Sock, a taclé sévèrement son adversaire, fils de Balla.

Le natif de Guédiawaye promet de le faire taire et de lui administrer une belle leçon. « Je vais le battre et le terrasser. Je suis plus compétitif que lui, il me connaît bien parce que j'ai fait trois années à Guédiawaye où j'ai raflé tous les drapeaux qui étaient en jeu et cela sous les yeux de Balla Gaye 2. Mon objectif c'est de le battre et après les trois combats du Lion de Guédiawaye, je le prendrai comme adversaire... »



Pour rappel, le combat qui opposera Gora Stock vs Fils de Balla est prévu le 14 août 2022 à l'arène nationale.