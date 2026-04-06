Lutte : Après sa défaite face à Sa Thiès, Modou Lo félicite son vainqueur et remercie ses supporters


Lutte : Après sa défaite face à Sa Thiès, Modou Lo félicite son vainqueur et remercie ses supporters
Après sept ans de règne sur l’arène sénégalaise, Modou Lo a réagi avec fair-play après sa défaite contre Sa Thiès. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le lutteur des Parcelles Assainies a rendu hommage à son vainqueur tout en adressant un vibrant message de remerciement à ses supporters. « Je tiens d’abord à féliciter Sa Thiès pour cette victoire. Je lui souhaite un règne à la hauteur de notre sport », a écrit Xaragn Lo, comme il est surnommé dans l’arène. 
 
Se tournant ensuite vers ses fans, Modou Lo a tenu à leur exprimer toute sa gratitude. Il leur a rendu hommage pour leur soutien indéfectible tout au long de ses sept années au sommet, saluant en eux sa « plus grande force » dans les moments de gloire comme dans l’adversité.
 
Le champion déchu a également tenu à rappeler l’engagement qui a été le sien tout au long de sa carrière et a affirmé avoir cherché à donner le meilleur de lui-même aussi bien dans l’arène qu’en dehors, dans le but de contribuer au rayonnement de la lutte sénégalaise.
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Lundi 6 Avril 2026
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