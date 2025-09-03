Lonase, « dépenses » et conventions avec la presse : Toussaint Manga dans le viseur de militants de Pastef


Lonase, « dépenses » et conventions avec la presse : Toussaint Manga dans le viseur de militants de Pastef
Depuis quelques jours, le Directeur Général de la Lonase, Toussaint Manga, est dans le collimateur de plusieurs militants de Pastef qui crient au scandale concernant certaines pratiques au sein de l’institution. À l’origine de cette indignation : la signature de conventions avec des organes de presse et d'autres pratiques jugées en porte-à-faux avec les principes du "Jub-Jubel-Jubenti", slogan du nouveau régime.

La contestation, formulée principalement sur les réseaux sociaux, accuse le DG de ne pas respecter les priorités d'un pays que le Premier ministre a qualifié de "pays vivant au 4e sous-sol". Selon ces militants, se posant en "lanceurs d’alerte", il faut "mettre de côté certains privilèges et travailler pour relever les défis".


Utilisation présumée de plus de 193 millions de F CFA pour une colonie de vacances

Outre les contrats avec la presse, d’autres faits ont été dénoncés. Gas El Salvator Info, un des militants de Pastef, a rapporté qu’un montant de 193 248 000 F CFA a été dégagé pour une colonie de vacances en 2025. La somme, selon cette source, devait couvrir les frais d’hébergement et de restauration à l’Hôtel Hibiscus. Ces critiques dénoncent une utilisation des fonds qui va à l'encontre du "Projet" politique, pointant également du doigt des "recrutements incontrôlés et politiques" de plus de 100 de ses amis, notamment de l’UJTL, et la nomination d’une dizaine de directeurs.

Des "conventions de plusieurs millions avec des influenceuses", des "marchés de gré à gré" et des "deals avec certains responsables de Pastef" sont autant d’irrégularités soulevées par ces militants.


Le contrat de 100 millions avec le GFM résilié

Face à la pression de cette vague de contestation, la Lonase a purement et simplement résilié un contrat de 100 millions de F CFA signé le 21 mai 2025 avec le Groupe Futurs Médias (GFM).

Dans une note de résiliation, le Directeur Général a invoqué l’article 3, alinéa 2, qui stipule que "chacune des parties peut dénoncer le contrat à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception".


Une décision lourde de conséquences, selon GFM

Le Groupe Futurs Médias, qui a rendu publique la note de résiliation, a déploré cette décision. Il regrette que la publication du contrat ait déclenché "un flot de réactions haineuses" de la part d'internautes. Le GFM, qui se définit comme une "entreprise sénégalaise, fondée par un Sénégalais pour les Sénégalais", estime ne pas devoir être privé de conventions avec les structures publiques, contrairement aux autres médias. Le groupe a regretté que ces voix, se réclamant du "Projet", puissent "appeler ouvertement à l’asphyxie économique du groupe et à sa disparition pure et simple".
Autres articles
Mercredi 3 Septembre 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Îles Canaries : 16 Sénégalais arrêtés, accusés d'actes de barbarie durant la traversée

Îles Canaries : 16 Sénégalais arrêtés, accusés d'actes de barbarie durant la traversée - 03/09/2025

Vols en série à Fann Résidence : le gardien détourne 100 millions Fcfa en bijoux ( Or et Diamant ) et 200.000 Fcfa en liquide chez l’industriel Ali Moukhader

Vols en série à Fann Résidence : le gardien détourne 100 millions Fcfa en bijoux ( Or et Diamant ) et 200.000 Fcfa en liquide chez l’industriel Ali Moukhader - 03/09/2025

Scandale à bord du Tata 58 : un passager se frotte et éjacule sur une femme et finit au commissariat

Scandale à bord du Tata 58 : un passager se frotte et éjacule sur une femme et finit au commissariat - 03/09/2025

« Soirée Trap » au Plateau : Lamborghini,Rolls Royce, skunk et tentative de corruption… la folle Soirée de Dame Amar tourne en descente musclée de l’Ocrtis

« Soirée Trap » au Plateau : Lamborghini,Rolls Royce, skunk et tentative de corruption… la folle Soirée de Dame Amar tourne en descente musclée de l’Ocrtis - 03/09/2025

Ousmane Sonko charge l’Urbanisme, les Impôts et Domaines et le Cadastre : « Dakar est victime d’une urbanisation sauvage insoutenable! »

Ousmane Sonko charge l’Urbanisme, les Impôts et Domaines et le Cadastre : « Dakar est victime d’une urbanisation sauvage insoutenable! » - 02/09/2025

Gamou 2025 : Le Khalife Baye Serigne Assane Seck réclame plus de

Gamou 2025 : Le Khalife Baye Serigne Assane Seck réclame plus de "considération" de la part des autorités étatiques vis-à-vis de Thiénaba - 02/09/2025

[🛑DIRECT / Diamniadio ] Élimination Mondial 2026 : 2eme Séance d'entraînement Des Lions

[🛑DIRECT / Diamniadio ] Élimination Mondial 2026 : 2eme Séance d'entraînement Des Lions - 02/09/2025

Affaire Arcelor Mittal : Birima Mangara face à la justice, une audition sous haute discrétion loin des projecteurs

Affaire Arcelor Mittal : Birima Mangara face à la justice, une audition sous haute discrétion loin des projecteurs - 02/09/2025

Fissel sous le choc : un cultivateur tente de violer une jeune fille en pleine rue qui s’aggripe à ses parties intimes

Fissel sous le choc : un cultivateur tente de violer une jeune fille en pleine rue qui s’aggripe à ses parties intimes - 02/09/2025

Alerte Météo : l’Anacim annonce des pluies à Dakar cette nuit allant du 1er au 2 septembre

Alerte Météo : l’Anacim annonce des pluies à Dakar cette nuit allant du 1er au 2 septembre - 01/09/2025

Général Birame Diop au congrès d’histoire militaire : « Prévenir les rébellions est une urgence pour nos États! »

Général Birame Diop au congrès d’histoire militaire : « Prévenir les rébellions est une urgence pour nos États! » - 01/09/2025

Braquage à Richard-Toll : quand l’usine Dolima devient la proie d’un commando fantôme

Braquage à Richard-Toll : quand l’usine Dolima devient la proie d’un commando fantôme - 01/09/2025

Mort tragique à Dakarnave : un ouvrier chute dans un bassin, l’entreprise accusée d’étouffer le drame

Mort tragique à Dakarnave : un ouvrier chute dans un bassin, l’entreprise accusée d’étouffer le drame - 01/09/2025

Hamidou Djiba devant la Sr : du drapeau de la « République de Casamance » aux regrets tardifs… quand le porte-voix du Mfdc implore la clémence de la justice

Hamidou Djiba devant la Sr : du drapeau de la « République de Casamance » aux regrets tardifs… quand le porte-voix du Mfdc implore la clémence de la justice - 01/09/2025

Scandale du Sukuk Sogepa : la Dic met à nu des commissions occultes de 5,6 milliards

Scandale du Sukuk Sogepa : la Dic met à nu des commissions occultes de 5,6 milliards - 01/09/2025

Tivaouane / Amadou Bâ chez le Khalife :

Tivaouane / Amadou Bâ chez le Khalife : "Dans d'autres circonstances, nous parlerons de la situation du pays". - 31/08/2025

Thiaroye – 29 kg de chanvre indien, 15 moutons et plus d’1 million F CFA saisis : un réseau de drogue démantelé

Thiaroye – 29 kg de chanvre indien, 15 moutons et plus d’1 million F CFA saisis : un réseau de drogue démantelé - 31/08/2025

Léona Niassène / Le Khalife à Ousmane Sonko : 'Kaolack n'a pas encore la chance d'avoir un maire qui peut changer le visage de la commune...'

Léona Niassène / Le Khalife à Ousmane Sonko : 'Kaolack n'a pas encore la chance d'avoir un maire qui peut changer le visage de la commune...' - 31/08/2025

[Reportage] Hivernage au Sénégal : le “Gowé” et le

[Reportage] Hivernage au Sénégal : le “Gowé” et le "Sarkhatane", encens traditionnels pour chasser l’humidité - 31/08/2025

Tivaouane- le Khalif Serigne Babacar Sy Mansour au président Diomaye:

Tivaouane- le Khalif Serigne Babacar Sy Mansour au président Diomaye: " Ce n'est pas facile de construire ce pays...." - 30/08/2025

Diamniadio : 54 millions FCFA de matériel envolés, les vigiles de la société Ebs Électro Business dans le coup

Diamniadio : 54 millions FCFA de matériel envolés, les vigiles de la société Ebs Électro Business dans le coup - 30/08/2025

Santé fragile de Farba Ngom : ses avocats dégainent la contre-attaque judiciaire

Santé fragile de Farba Ngom : ses avocats dégainent la contre-attaque judiciaire - 30/08/2025

Écroué hier par le doyen des juges : Hamidou Djiba , figure controversée du MFDC replonge dans les ténèbres de la prison

Écroué hier par le doyen des juges : Hamidou Djiba , figure controversée du MFDC replonge dans les ténèbres de la prison - 30/08/2025

Échauffourées entre militants de Pastef: Les ex-détenus se donnent en spectacle

Échauffourées entre militants de Pastef: Les ex-détenus se donnent en spectacle - 29/08/2025

Bains mystiques à 300 millions : un commerçant de Sandaga piégé par un faux marabout

Bains mystiques à 300 millions : un commerçant de Sandaga piégé par un faux marabout - 29/08/2025

Partenariat fissuré , Saisie, blocage et accusations : la guerre ouverte entre Jacob Attal et Antoine Rahal devant le tribunal de Commerce pour 2,5 Milliards

Partenariat fissuré , Saisie, blocage et accusations : la guerre ouverte entre Jacob Attal et Antoine Rahal devant le tribunal de Commerce pour 2,5 Milliards - 29/08/2025

[Reportage] - Plage de Cassation : le cœur vibrant de l’été dakarois, entre grillades, musique et vigilance

[Reportage] - Plage de Cassation : le cœur vibrant de l’été dakarois, entre grillades, musique et vigilance - 29/08/2025

Audit financier explosif : après le « Sukuk Sogepa », 63 comptes commerciaux dans le viseur de la Dic

Audit financier explosif : après le « Sukuk Sogepa », 63 comptes commerciaux dans le viseur de la Dic - 29/08/2025

Macky Sall à Paris : l’APR dément toute rencontre avec Diomaye Faye

Macky Sall à Paris : l’APR dément toute rencontre avec Diomaye Faye - 28/08/2025

Élection du maire de Dakar: Taxawu Sénégal prend la parole, regrette « une trahison de Barthélémy Dias » et réitère son ancrage dans l’opposition

Élection du maire de Dakar: Taxawu Sénégal prend la parole, regrette « une trahison de Barthélémy Dias » et réitère son ancrage dans l’opposition - 28/08/2025

RSS Syndication