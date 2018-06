Loi sur le statut des daaras : La fédération nationale des jeunes afro-arabes du Sénégal pour la signature des codes d'application

Dans le cadre ses activités pour le vote de la loi sur le statut des daaras, la Fédération nationale des jeunes afro-arabes du Sénégal entend poursuivre ses plaidoyers auprès des autorités administratives, religieuses et coutumières pour la signature des codes d'application de cette loi.

Lors de leur rencontre de ce matin avec certains acteurs des daaras au Sénégal, le coordinateur de cette structure, Bassirou Sow, informe à la presse que « des séances de sensibilisation auprès des députés sont d’ailleurs prévues pour une meilleure implication de leur part dans ce projet dont l’aboutissement ferait noter des avancées significatives dans la prise en charge des talibés, mais aussi des différentes écoles coraniques".

En effet, selon ces jeunes afro-arabes, avec le vote de ce projet de loi portant sur le statut des daaras, beaucoup d'améliorations seront notées dans les conditions de vie des maîtres coraniques et la promotion de l'enseignement arabe au Sénégal.

«Avec le vote de ce projet de loi, les subventions et autres primes qui seront versées aux écoles coraniques permettront de les retenir dans les foyers éducatifs", souligne toujours le coordinateur de la FNJAAS.

Le daara est d’abord une institution islamique qui s’occupe de la scolarisation des enfants pour la mémorisation du Coran et l’éducation religieuse. En sus de cette mission, les daaras peuvent opter pour intégrer les compétences de base du cycle élémentaire dans la formation», conclura Bassirou Sow...