Loi sur le parrainage : l’Assemblée nationale examine le texte jeudi prochain

La loi sur le parrainage sera finalement examinée le jeudi 19 avril. L’annonce a été faite par le porte-parole du Pds Babacar Gaye sur sa page Facebook. "La Commission des lois pour la révision constitutionnelle est convoquée pour le lundi 16 avril et la plénière, le jeudi 19 avril. L'examen des modifications sur le code électoral seront programmées après l’adoption de la révision de la Constitution.", informe l’ex-directeur de cabinet du président Wade.



Ainsi, le binôme Aly Ngouille Ndiaye et Ismaïla Madior Fall fera face aux députés, alors que l’opposition sénégalaise et des leaders de la société civile se mobilisent en direction de ce jour tant attendu.



Ironie de l’histoire, c’est un jeudi (23 juin 2011) que Me Abdoulaye Wade voulait faire voter son fameux projet de loi.