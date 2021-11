Locales à Ziguinchor : Abdoulaye Baldé traîne dans la boue Benoît Sambou qui le taxe de "malhonnête"

La "guerre" par presse interposée entre candidats à la mairie de Ziguinchor est lancée à Ziguinchor. Abdoulaye Baldé à l’occasion de la présentation de sa nouvelle coalition "UCS Mbolo" s’en est vertement attaqué au candidat de la mouvance présidentielle, Benoît Sambou.

Selon le maire sortant, "je me suis battu pour que Macky Sall devienne président de la République. En tant que maire, il m’a soutenu parce que c’était normal. On a exécuté des programmes de l’État et des programmes des bailleurs de fonds. C’est parce que j’avais soutenu qu’il m’a soutenu", souligne le maire.



Poursuivant, il ajoute : "je demande à Benoît Sambou de s'abstenir de m'attaquer. Sinon je vais dire des choses que je connais de lui. Si la plupart des cadres de cette région n’ont pas pu occuper certains postes de responsabilité ou certains ont été défenestrés, c’est par la faute de Benoît Sambou qui a fait des lobbies pour que des gens n’accèdent pas à des postes de responsabilité". Une réponse à Benoit Sambou qui le taxait de malhonnête à la suite de sa défénestration par Macky Sall pour les investitures de Benno à Ziguinchor...