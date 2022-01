Locales à Vélingara : Maître Aliou Sow (Cpje Nay Leer) déroule son programme...

À Vélingara, après une semaine de campagne électorale, les états-majors des candidats continuent de convaincre. Sur les neuf candidats en lice, la campagne du jeune avocat et ancien DG de la SAPCO de la Nay Leer, Aliou Sow, semble la plus visible. D'après certains, il hanterait même le sommeil des autres candidats.



En bon stratège, Me a opté pour des caravanes et des visites domiciliaires expliquant son ambitieux programme DOWRI TO DOW qu'il a initié depuis 5 ans. En ce sens, il a formé les jeunes et les femmes sur la transformation des produits locaux.



D'ailleurs, le jeune avocat ne compte pas s'arrêter en si bon chemin car l'éducation et la santé ne sont pas en reste. "Je suis jeune et ma seule ambition est de faire de Vélingara une cité où il fait bon vivre. C'est pourquoi, je lance un appel à tous pour une élection sans violence, car tous ceux qui sont candidats n'ont pour ambition que l'émergence de Vélingara..."