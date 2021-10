Locales 2022 : membre de la coalition BBY, le parti Union citoyenne «Bunt bi» compte y aller sous sa propre bannière.

Créée depuis 2017, l’Union Citoyenne «Bunt Bi» s’est toujours opposée à l'idée d’une ligue de partis politiques lors des différentes joutes électorales.



L’Union citoyenne a en effet toujours pris la décision de faire cavalier seul depuis sa création. Membre de la coalition Benno Bokk Yakaar depuis les élections présidentielles de 2019, le représentant du peuple à l’assemblée nationale proclame une union apolitique entre son parti et la mouvance présidentielle. D’après lui, son parti et ses militants se sont alliés à la coalition dans le cadre de l'exécution du Plan Sénégal Émergent.



C’est après le dépôt de la caution pour la participation des élections de 2022 que l’Union Citoyenne «Bunt Bi» a annoncé aller à la conquête des Mairies en solo. Conformément à leur idéologie, le probable candidat à Kaolack veut partir à visage découvert, « un parti politique est créé pour aller en élection. Nous ne voulons pas nous cacher derrière des coalitions qui vont semer le trouble, et attirer un flou artistique », a déclaré Théodore Chérif Monteil.