Locales 2022 : Le Dr Pape Amadou Ndiaye se lance à la pêche des voix des commerçants.

Le ministre de l'artisanat, le docteur Pape Amadou Ndiaye, nourrit l'espoir de faire de Thiès une ville émergente.



Conscient, en effet, du problème d'emploi des jeunes, il est d'avis que l'un de leur projets phares, le marché moderne qu'il prévoit de construire, devra permettre de régler le problème d'employabilité des jeunes une fois élu à la mairie de Thiès-Ouest, avec sa coalition. Il promet également de faire tout son possible pour que les différentes entreprises qui existent dans la cité du rail puissent jouer pleinement leur partition pour résorber le gab du chômage des jeunes à Thiès.

Il l'a fait savoir lors de l'inauguration de la réhabilitation des toilettes du marché central.



Accompagné de Bineta Bass du parti Rewmi et tête de liste majoritaire de la coalition Benno Bokk Yakar (BBY) à Thiès-Ouest, le Dr Pape Amadou Ndiaye invite les populations au calme et à la retenue pour des élections territoriales apaisées, notamment pour que les électeurs votent massivement en faveur de BBY. Non sans faire remarquer que la cité du rail occupe une grande place dans les projets de développement du Président Macky Sall.