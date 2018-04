Lobbying autour de sa candidature : Karim Wade s’apprête à écrire au corps diplomatique et aux chefs religieux

Comme nous l’avons écrit ce matin, Karim Wade, depuis Doha, ne néglige rien pour revenir au Sénégal avant le congrès du Pds prévu en juin 2018. Ainsi, selon des indiscrétions tenues de plusieurs sources proches de l’ex-ministre d’Etat que nous avons croisées, ce dernier va, très prochainement, envoyé des lettres aux différents ambassadeurs accrédités à Dakar et aux plus grands chefs religieux du pays pour les sensibiliser sur son sort. Le but de la manœuvre est d’amener les destinataires de ses missives à intercéder, auprès de qui de droit, pour la validité de sa candidature à la présidentielle de 2019.