Litige foncier opposant Farba Ngom à la famille Ndoye / Les conseils juridiques du député brandissent des documents... Farba disposé à céder la parcelle si...

C'est peut-être parti pour être un long feuilleton entre Farba Ngom et la famille de Feu Alassane Ndoye. Cette dernière accuse, clairement, le député de Agnam d'avoir utilisé ses positions politiques occupées depuis 2012 pour s'accaparer de leur parcelle de terre.



Des accusations que les conseils juridiques de l'incriminé ont tenu à vite balayer d'un revers de main, brandissant des documents.



Dans l'un des documents en question, il est surtout mis en relief la date d'acquisition de la parcelle ciblée. En effet, en parcourant le libellé de la notification d'attribution de parcelle signée par le directeur de l'Enregistrement des Domaines et du Timbre, il est précisé que la commission de contrôle des opérations domaniales qui s'était réunie le 03/ 07/ 2008 avait effectivement émis, à cette date, un avis favortable à l'attribution par voie de bail au profit de Mouhamadou Ngom ( plus connu sous le sobriquet de Farba) d'une parcelle de terrain d'une superficie de 180 mètres-carrés environ formant le lot n 03 du lotissement de Ouakam à détacher TF 10.940/ DG. Ce fut un bail donné par Amadou Tidiane Ndoye, gouverneur de la région de Dakar, ajoute-t-on.



Au delà du volet informatif du document sur le régime juridique de la parcelle, les conseils juridiques du député ont aussi voulu montrer que leur client a acquis celle-ci en 2008 et non en 2012. Autrement dit, celui-ci n'a jamais utilisé ses positions d'homme politique, responsable au niveau du parti présidentiel, pour s'accaparer d'un bien appartenant à autrui.



En sus de ce document, d'autres ont été fournis. C'est le cas notamment d'un récépissé de dépôt, d'une quittance de versement en numéraire dont la date de versement est le 06 juillet 2020, d'un arrêté dans lequel il est autorisé à leur client d'effectuer les travaux de construction d'un batiment à rez-de-chaussée + trois étages à usage d'habitation, sur bail numéro 03 TF 15.815/ NGA situé à Ouakam derrière l'hôpital et dans la commune de Ouakam, conformément au dossier qu'il a déposé le 09/06 /2020.



Toutefois, l'on nous confiera que le député est disposé à céder la parcelle à la famille Ndoye si jamais celle-ci parvenait à fournir un seul document attestant qu'il s'agit bien de sa propriété. Affaire à suivre...