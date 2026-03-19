Liste des Lions - Surprise, confirmations et retours : Pape Thiaw dévoile ses 28 guerriers pour affronter le Pérou et la Gambie…le comeback de Bamba Dieng,Sadio Mané Absent


Liste des Lions - Surprise, confirmations et retours : Pape Thiaw dévoile ses 28 guerriers pour affronter le Pérou et la Gambie…le comeback de Bamba Dieng,Sadio Mané Absent
Le sélectionneur national Pape Thiaw a officialisé la liste des 28 joueurs retenus pour les deux matchs amicaux du mois de mars 2026. Les Lions de Sénégal affronteront le Pérou le 28 mars à Paris, avant de défier la Gambie le 31 mars à Stade Abdoulaye Wade.
 
Une ossature solide avec des cadres incontournables
 
Sans surprise, les piliers de la sélection sont bien présents. Dans les buts, Édouard Mendy mène le groupe, accompagné de Mory Diaw et Yehvann Diouf.
 
En défense, le capitaine Kalidou Koulibaly est entouré de valeurs sûres comme Moussa Niakhaté, Ismail Jakobs ou encore Antoine Mendy. À noter également la présence de jeunes profils comme Mamadou Sarr ou Abdoulaye Seck.
 
Un milieu entre expérience et jeunesse
 
Le cœur du jeu sera dirigé par l’expérimenté Idrissa Gana Gueye, épaulé par Pathé Ciss et Pape Matar Sarr. La jeunesse est aussi représentée avec Lamine Camara et Habib Diarra, confirmant une volonté de renouvellement progressif.
 
Une attaque explosive et variée
 
Devant, Nicolas Jackson, Ismaïla Sarr et Boulaye Dia porteront les ambitions offensives. Ils seront accompagnés par une génération montante composée notamment de Bamba Dieng, Iliman Ndiaye et Assane Diao.
 
Une liste équilibrée pour préparer l’avenir
 
À travers cette sélection, Pape Thiaw mise sur un savant mélange entre cadres expérimentés et jeunes talents. Ces deux rencontres serviront de véritable laboratoire pour tester des combinaisons et affiner les automatismes, à l’approche des prochaines échéances internationales.
 
Face au Pérou et à la Gambie, les Lions auront l’occasion de confirmer leur statut tout en préparant l’avenir avec ambition et sérénité.

Voici les 28 joueurs convoqués par Pape Thiaw pour les matchs amicaux de mars :
 
 Gardiens
•  Édouard Mendy
•  Mory Diaw
•  Yehvann Diouf
 
Défenseurs
•  Kalidou Koulibaly
•  Moussa Niakhaté
•  El Hadji Malick Diouf
•  Krépin Diatta
•  Mamadou Sarr
•  Ismail Jakobs
•  Antoine Mendy
•  Abdoulaye Seck
•  Nobel Mendy
 
 Milieux
•  Idrissa Gana Gueye
•  Lamine Camara
•  Habib Diarra
•  Pape Gueye
•  Pape Matar Sarr
•  Pathé Ciss
 
 Attaquants
•  Nicolas Jackson
•  Ismaïla Sarr
•  Boulaye Dia
•  Chérif Ndiaye
•  Bamba Dieng
•  Iliman Ndiaye
•  Habib Diallo
•  Ibrahim Mbaye
•  Mamadou Diakhon
•  Assane Diao
 
 
 


Jeudi 19 Mars 2026
Dakaractu



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