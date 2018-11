Ligue des Champions : les scénarios qui envoient le PSG en 8es de finale

Le Paris Saint-Germain a fait le plus dur mercredi soir en s'imposant contre Liverpool (2-1) en Ligue des Champions. Troisième du groupe C avant cette rencontre, le club de la capitale s'est parfaitement relancé à une journée du terme en s'emparant de la 2e place.

Désormais, plusieurs scénarios sont possibles pour la qualification des hommes de Thomas Tuchel en huitièmes de finale. Même avec un nul ou une défaite, le Paris SG peut terminer aux deux premières places, mais à certaines conditions. Le PSG sera qualifié si...



- Le PSG gagne contre l'Etoile Rouge de Belgrade



C'est le cas le plus simple. Le PSG a son destin entre les mains et il est sûr de rester à l'une des deux premières places qualificatives s'il l'emporte en Serbie, peu importe le résultat entre Naples et Liverpool. Si Paris a corrigé l'Etoile Rouge au Parc des Princes (6-1), il faut souligner que l'équipe serbe n'a pas perdu à domicile : victoire contre Liverpool (2-0) et nul face à Naples (0-0). Et les Serbes, furieux après les accusations de tricherie lors de la défaite au Parc, auront surement à coeur de renverser le Paris Saint-Germain...



- Le PSG fait match nul ou perd et Liverpool ne bat pas Naples



Si le Paris SG sera ultra-favori, un faux pas n'est donc pas à écarter. Liverpool possédant deux points de retard sur Paris, tout autre résultat qu'une victoire face à Naples ne permettra pas aux Reds de dépasser le club de la capitale. Jusqu'à présent, les hommes de Jürgen Klopp ont remporté tous leurs matchs à domicile (3-2 contre le PSG et 4-0 contre l'Etoile Rouge) et Naples a obtenu deux nuls à l'extérieur (0-0 contre l'Etoile Rouge et 2-2 contre le PSG).



- Le PSG fait match nul et Liverpool bat Naples 1-0, 2-1, 3-2 ou par au moins deux buts d'écart



C'est là que tout se complique. En cas de nul du PSG et de victoire de Liverpool, les deux équipes posséderaient 9 points, comme Naples. Il faudrait alors procéder à un mini-championnat en prenant seulement en compte les matchs entre les trois équipes à égalité, les résultats contre l'Etoile Rouge n'étant plus comptabilisés. Ce qui donnerait le classement suivant :

1. Liverpool : 6 points (une victoire contre Paris et celle supposée contre Naples)

2. Paris SG : 5 points (une victoire contre Liverpool et deux nuls contre Naples) -.

Naples : 5 points (une victoire contre Liverpool et deux nuls contre le PSG) Quels sont les critères pour départager le PSG et Naples d'après les règlements de l'UEFA ? Toujours dans ce mini-championnat à trois équipes, on regarde alors la meilleure différence de buts, puis la meilleure attaque et enfin le nombre de buts marqués à l'extérieur.



Actuellement, la différence de buts est de 0 pour le PSG (7 marqués et 7 encaissés contre Liverpool et Naples) et ne bougera plus, et de +1 pour Naples (4 marqués et 3 encaissés). Les Italiens seraient donc éliminés s'ils perdent par au moins deux buts d'écart face à Liverpool dans deux semaines (cela ferait une différence de buts de -1, moins bonne que celle du PSG qui est à 0). Si Naples perd 1-0, 2-1, 3-2, sa différence de buts sera de 0 aussi (comme Paris) mais la meilleure attaque sera pour le PSG, qui sera donc devant au classement.



En revanche, si Naples s'incline 3-4, la différence de buts (0) et l'attaque (7 buts) seraient identiques, mais les Italiens auront l'avantage grâce au plus grand nombre de buts inscrits à l'extérieur (le PSG en a marqué 3). En résumé, si le PSG fait match nul à Belgrade face à l'Etoile Rouge, et que Liverpool s'impose contre Naples, il faut juste espérer - pour les Parisiens - que ce soit une victoire autre qu'un 4-3, ou 5-4.



Ligue des Champions, le programme du groupe C : Liverpool - Naples et Etoile Rouge Belgrade - PSG (mardi 11 décembre 2018 à 21h).