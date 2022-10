Ligue des Champions : Sadio Mané encore buteur avec le Bayern Munich avec un record en poche…

Buteur avec le Bayern Munich ce mercredi, contre le Viktoria Plzen (4e journée Ligue des champions), l’attaquant international sénégalais qui fait déjà partie du top 4 des buteurs africains en LDC vient de réaliser un nouvel exploit avec ce 200ème but en Pro.



En effet, Sadio Mané a franchi ce mercredi, le cap symbolique des 200 buts inscrits dans sa carrière professionnelle, tous clubs confondus.



Il faut noter que l’ex attaquant de Liverpool a inscrit la quasi-totalité de ses réalisations avec les Reds (120) en plus des 48 unités sous le maillot du Red Bull Salzburg, 22 en faveur de Southampton, 8 buts pour le Bayern et seulement 2 pour le club de ses débuts, le FC Metz.