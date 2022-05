Ligue des Champions : Le onze type de la saison sans Sadio Mané, Mbappé présent…

Alors qu’il a été le meilleur joueur de Liverpool en phases à élimination directe, Sadio Mané est absent de l’équipe type de la saison de la Ligue des Champions. Logique si le Sénégalais a été absent lors de la finale.



Jusque-là, le challenger direct de Benzema au titre du Ballon d’Or France Football, Sadio Mané, s’éloigne de plus en plus des chances qui pourraient le sacrer devant le Français. Après son absence remarquée de l’équipe type de la phase à élimination directe de cette édition, le Sénégalais est de nouveau absent du onze de la saison de la Ligue des Champions 2021-2022.



Relégué par le buteur du titre madrilène, Vinicius Junior, élu meilleur jeune joueur de la saison, Sadio Mané n’a pas pu gagner une place dans l’équipe malgré ses 3 buts marqués en phase finale et 5 durant toute cette campagne de Ligue des Champions. Encore que son principal rival au titre du Ballon d’Or, Karim Benzema a été élu meilleur joueur de la saison par l’UEFA.