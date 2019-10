Ligue 1 – Nice : Après avoir volé la montre de son coéquipier dans les vestiaires, Lamine Diaby Fadiga a été licencié

Lamine Diaby Fadiga, n’est plus un joueur de l’OGC Nice. Selon un communiqué du club, le jeune joueur vient d’être licencié. Il avait volé la montre à 70 000 euros, de son coéquipier Kasper Dolberg, fraîchement arrivé à Nice. Lamine Diaby Fadiga (18 ans, 6 matches en Ligue1), Guinéen d’origine, avait avoué son vol, quelques jours après sa forfaiture.

« Ce mardi, l’OGC Nice s’est séparé de Lamine Diaby Fadiga. Suite au vol de la montre de Kasper Dolberg, intervenu au sein du vestiaire de l’équipe professionnelle, et suite aux aveux du joueur, le Club a pris la décision de rompre le contrat de l’attaquant de 18 ans. Une rupture à effet immédiat. Au-delà de toute considération sportive et financière, l’OGC Nice ne peut se permettre d’accepter de tels comportements et de passer outre une telle faute. Il en va de sa crédibilité, de la confiance qui unit tous ses salariés et, plus largement, tous les membres de la famille rouge et noir », peut-on lire dans le communiqué du club.