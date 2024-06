Ligue 1 : Démission surprise du coach Cheikh Gueye de Teungueth FC, quelques jours après le sacre en championnat

Coupe de théâtre ! Après avoir célébré le titre avec le club rufisquois il y a quelques jours, le coach Cheikh Gueye a décidé de quitter le club. Dans un communiqué officiel, Teungueth FC à informé du départ brutal de Cheikh Guèye.

Entraîneur principal de l'équipe première depuis 14 mois, il a décidé de mettre un terme à son contrat de manière inattendue pour convenances personnelles.



Toujours selon le communiqué de TFC, « il était pourtant lié au club jusqu'en 2025. Teungueth FC regrette ce choix soudain et lui souhaite une bonne suite de carrière. Durant toute leur collaboration, la Direction a pourtant mis tout en œuvre pour la réussite de la mission du coach et de l'ensemble de son staff technique. Et cela a porté ses fruits avec trois trophées majeurs : la Coupe de la Ligue, le Trophée des champions et le titre de champion. »



Par conséquent : « Le Comité Directeur de Teungueth FC se réunira très prochainement afin d'étudier le profil idéal pour succéder à Cheikh Guèye et poursuivre le projet ambitieux du club. Malgré ce départ soudain, le club tient à informer les supporters et sympathisants qu'il continuera à mettre tous les moyens à sa disposition pour hisser haut les couleurs de la Ligue 1 la saison prochaine. »