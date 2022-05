Ligue 1 - Bordeaux : Mbaye Niang écarté du groupe après une virée en boîte, une possible rupture de contrat évoquée…

À peine entamée, l’histoire entre l'attaquant international sénégalais Mbaye Niang (27 ans) et son club, Bordeaux, pourrait se terminer de manière précipitée. En effet, selon webgirondins, suite à une virée en boite de nuit, après le match de Ligue 1 des Bordelais face à Lorient (0-0), Mbaye Niang et son coéquipier, Enock Kwateng ont fait l’objet de mesures disciplinaires.



Si son compère a pu réintégrer le groupe, le sénégalais (24 sélections, 04 buts) a été tout bonnement écarté de l'entraînement collectif auquel il n’a pas pu prendre part. « Mbaye Niang n'a pas réintégré le groupe. Il y a une procédure avec Mbaye. C'est le seul à ne pas être à l'entraînement. Enock est à l'entrainement et a réglé ses problèmes avec la direction » a expliqué son entraîneur David Guion.

Une situation d’autant plus exacerbée par l’actuelle position du club (20ème de L1) qui file tout droit vers la relégation en Ligue 2. Dès lors, ce manque de professionnalisme et d’engagement envers le club pourrait mettre un terme à la collaboration entre les deux parties. «

Il y a énormément de travail à côté. Quand on voit que tout ce travail et tout ce que l'on dit sont gâchés par des comportements et des attitudes non professionnels, c'est clair qu'on est déçu. On a envie d'être entouré par des garçons irréprochables »,

s’est plaint David Guion.

L’ancien buteur du stade rennais et du Milan AC compte 23 matches joués toutes compétitions confondues cette saison pour 07 réalisations dont 03 seulement en L1. Des statistiques bien maigres pour l’un des plus grands espoirs du football français il y a quelques années…