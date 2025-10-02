Licenciement des travailleurs de TALIX MINES : Suite à la question écrite du député Mbaye Dione, le Ministère du travail adresse une mise en demeure à l’entreprise


Licenciement des travailleurs de TALIX MINES : Suite à la question écrite du député Mbaye Dione, le Ministère du travail adresse une mise en demeure à l’entreprise

Le ministère du travail, de l’emploi et des relations avec les institutions a répondu à la question écrite de l'Honorable député Mbaye Dione relative aux licenciements pour motif économique des travailleurs de la société TALIX MINES. 

 

 

En réponse à la correspondance en date du 18 août 2025 de l'Honorable Député Mbaye Dione, relative aux licenciements de travailleurs au sein de la société TALIX MINES SARL (Ngoundiane, Thiès), le ministère porte à la connaissance du parlementaire des éléments de réponse établis sur la base du rapport circonstancié transmis par l'Inspecteur régional du Travail et de la Sécurité sociale de Thiès.

 

 

 

Les prétextes de la direction de TALIX MINES sur les licenciements pas convaincants

 

La Direction de TALIX MINES a invoqué des difficultés économiques, appuyées par la production d'états financiers des trois dernières années (2022, 2023, 2024), des mises en demeure de créanciers et un état récapitulatif de dettes évaluées à 2,465 milliards FCFA en décembre 2024. 

Cependant, selon le ministère du Travail, « les états financiers n'ayant pas été certifiés par un expert-comptable agréé, la fiabilité des données demeure insuffisamment établie et ne permet pas de justifier, à elle seule, les licenciements. »

 

Également, sur la procédure de licenciement économique, l'enquête a révélé plusieurs manquements graves notamment l’absence de concertation effective avec les délégués du personnel sur les mesures alternatives prévues à l'article L.61 d u Code du travail (réduction des heures de travail, travail par roulement, le chômage partiel, formation, redéploiement, etc...). 

 

Il est constaté aussi une convocation répétée des délégués à Dakar, en violation de l'injonction de l'inspection du Travail demandant la tenue des négociations sur le site, lieu habituel d'emploi, après que les travailleurs aient déclaré n'être en mesure d e supporter le transport en raison d'arriérés de salaires et le non-respect des critères légaux d'ordre des licenciements. 

 

Sur le licenciement des délégués du personnel, la Direction de TALIX MINES avait introduit une demande d'autorisation de licencier sept (07)

délégués du personnel. Par décision n°00552 du 07 mai 2025, l'Inspecteur régional du Travail et de la Sécurité sociale de Thiès a refusé cette demande, en raison du non-respect des procédures prévues aux articles L.60 et suivants, L.214 et L.216 du Code du travail, rappelle la tutelle. 

 

Malgré cette décision, l'entreprise a procédé au licenciement de six (06) délégués, en violation manifeste des dispositions ci-dessus citées.

Ces licenciements sont donc nuls et de nul effet, constitutifs d'entrave au fonctionnement régulier des institutions représentatives du personnel.

 

Sur la médiation et la conciliation, l'entreprise a refusé de se conformer aux recommandations de l'Inspecteur qui l’invitait à respecter la procédure et à initier un dialogue avec les travailleurs. Ayant constaté le désaccord entre les parties, un procès-verbal de non-conciliation a été établi à cet effet le 08 juillet 2025, ouvrant la voie à une phase judiciaire, ledit PV ayant été transmis au Président du Tribunal du Travail de Thiès.

 

Les travailleurs ont dénoncé, en plus des arriérés de salaire, « le non-paiement de l'intégralité de leurs droits, notamment les indemnités de préavis et de licenciement, de congés payés, des indemnités spéciales, des dommages-intérêts pour licenciement abusif entre autres. 

 

 

Au regard des constats effectués, l'Inspection du Travail a adressé une mise en demeure à TALIX MINES, exigeant de l'employeur, entre autres de réintégrer immédiatement les délégués concernés, avec paiement des salaires dus depuis leur éviction, conformément à l'article L.217 d u Code du travail. Par ailleurs, la régularisation des droits des travailleurs licenciés, notamment le versement des indemnités légales (licenciement, préavis, congés, indemnité spéciale), le versement de 20 mois de salaire brut pour celle comprise entre 5 et 10 ans, de 10 mois de salaire brut par année de présence, avec un maximum 36 mois pour une ancienneté supérieure à 10 ans.
Le ministère du Travail rappelle que « le paiement de cette indemnité n'a aucun effet sur la nullité du licenciement. 

Autres articles
Jeudi 2 Octobre 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Dérives sur les plateaux de télé : Les mises en garde du CNRA

Dérives sur les plateaux de télé : Les mises en garde du CNRA - 02/10/2025

Maroc : Des failles dans l’AEVM, des Sénégalais bloqués ou rapatriés faute d’autorisation

Maroc : Des failles dans l’AEVM, des Sénégalais bloqués ou rapatriés faute d’autorisation - 02/10/2025

Autonomisation des femmes dans la cybersécurité : le plaidoyer de Macky Sall au forum de Riyad

Autonomisation des femmes dans la cybersécurité : le plaidoyer de Macky Sall au forum de Riyad - 02/10/2025

Ziguinchor : L'ouverture du marché Tilène reportée

Ziguinchor : L'ouverture du marché Tilène reportée - 02/10/2025

Rentrée scolaire 2025 : les orientations du chef de l’État

Rentrée scolaire 2025 : les orientations du chef de l’État - 02/10/2025

Audace, réformes et sacrifices: la voie pour redresser l’économie nationale ! (Par Idrissa Fall Cissé)

Audace, réformes et sacrifices: la voie pour redresser l’économie nationale ! (Par Idrissa Fall Cissé) - 02/10/2025

Découverte macabre à Kaolack : Un homme retrouvé mort dans une chambre à Médina Mbaba

Découverte macabre à Kaolack : Un homme retrouvé mort dans une chambre à Médina Mbaba - 02/10/2025

PUDC: Le ministre Déthié Fall comme à l’accoutumée, débarque à 6h30

PUDC: Le ministre Déthié Fall comme à l’accoutumée, débarque à 6h30 - 02/10/2025

Bijoux disparus , marabouts et séquestration : la descente aux enfers d’une domestique de 18 ans

Bijoux disparus , marabouts et séquestration : la descente aux enfers d’une domestique de 18 ans - 02/10/2025

Dakar – Boulevard Centenaire : la police et l’ARP font tomber une mafia chinoise du faux médicament

Dakar – Boulevard Centenaire : la police et l’ARP font tomber une mafia chinoise du faux médicament - 02/10/2025

Flottille pour Gaza: l'eurodéputée Rima Hassan accuse Israël d'avoir arrêté

Flottille pour Gaza: l'eurodéputée Rima Hassan accuse Israël d'avoir arrêté "illégalement" et "arbitrairement" des "centaines" de personnes - 01/10/2025

Interception de la Flottille pour Gaza par Israël: le Hamas condamne un

Interception de la Flottille pour Gaza par Israël: le Hamas condamne un "crime de piraterie et de terrorisme" - 01/10/2025

Washington prêt à prolonger d'un an l'accord commercial avec les pays africains

Washington prêt à prolonger d'un an l'accord commercial avec les pays africains - 01/10/2025

Rentrée Solidaire 2025 : près de 200 enfants soutenus par la Fondation Endeavour au Sénégal

Rentrée Solidaire 2025 : près de 200 enfants soutenus par la Fondation Endeavour au Sénégal - 01/10/2025

Le RENAFES mise sur l’économie sociale et solidaire pour l’autonomisation des femmes

Le RENAFES mise sur l’économie sociale et solidaire pour l’autonomisation des femmes - 01/10/2025

Media : France Médias Monde lance ZOA

Media : France Médias Monde lance ZOA - 01/10/2025

Soudan: six civils tués dans une attaque sur une ville assiégée du Darfour (source médicale)

Soudan: six civils tués dans une attaque sur une ville assiégée du Darfour (source médicale) - 01/10/2025

La Marine israélienne a sommé la flottille pour Gaza de changer de cap

La Marine israélienne a sommé la flottille pour Gaza de changer de cap - 01/10/2025

Les militants de la flottille pour Gaza disent être

Les militants de la flottille pour Gaza disent être "encerclés par des navires de guerre israéliens" - 01/10/2025

UGB : La reprise des enseignements reportée jusqu’au Jeudi 09 octobre 2025

UGB : La reprise des enseignements reportée jusqu’au Jeudi 09 octobre 2025 - 01/10/2025

You, le Sénégal vous doit beaucoup! ( Par Ousmane Gandhy Bâ )

You, le Sénégal vous doit beaucoup! ( Par Ousmane Gandhy Bâ ) - 01/10/2025

QATAR - Nouvelles de Fallou Diouf: Un duel manqué face à l’Algérien Boumedjad

QATAR - Nouvelles de Fallou Diouf: Un duel manqué face à l’Algérien Boumedjad - 01/10/2025

Linguère/Tensions à Gouloum Béthio : affrontements entre populations et gendarmerie autour de la gestion du forage

Linguère/Tensions à Gouloum Béthio : affrontements entre populations et gendarmerie autour de la gestion du forage - 01/10/2025

LONASE lance la promo CAN 2025 et offre à ses parieurs l’opportunité de vivre la compétition au Maroc

LONASE lance la promo CAN 2025 et offre à ses parieurs l’opportunité de vivre la compétition au Maroc - 01/10/2025

Le PR Macky Sall appelle à un consensus mondial contre la cybercriminalité au Forum de Riyad

Le PR Macky Sall appelle à un consensus mondial contre la cybercriminalité au Forum de Riyad - 01/10/2025

Riyad - Global Cybersecurity Forum : « Si nous développons la coopération, nous pouvons arriver à des résultats tangibles » (Macky Sall)

Riyad - Global Cybersecurity Forum : « Si nous développons la coopération, nous pouvons arriver à des résultats tangibles » (Macky Sall) - 01/10/2025

[ Santé] Hôpital Principal de Dakar (HPD): Le Médecin-Général de brigade Coumba Diouf Niang succède au Général Fatou Fall

[ Santé] Hôpital Principal de Dakar (HPD): Le Médecin-Général de brigade Coumba Diouf Niang succède au Général Fatou Fall - 01/10/2025

TGI de Mbour : Deux homosexuels retracent le film d’acte contre-nature en pleine audience

TGI de Mbour : Deux homosexuels retracent le film d’acte contre-nature en pleine audience - 01/10/2025

Abus sexuel suivi de grossesse : Comment le commerçant B.Diop est tombé devant M.D. Diagne, âgée de 15 ans

Abus sexuel suivi de grossesse : Comment le commerçant B.Diop est tombé devant M.D. Diagne, âgée de 15 ans - 01/10/2025

Affaire « Lamignu Daarou » : vers des poursuites judiciaires pour faits d'injures publiques et atteintes aux bonnes mœurs

Affaire « Lamignu Daarou » : vers des poursuites judiciaires pour faits d'injures publiques et atteintes aux bonnes mœurs - 01/10/2025

RSS Syndication