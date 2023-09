Libye: plus de 3.800 morts dans les inondations à Derna (ministère)

Plus de 3.800 personnes ont péri dans les inondations dévastatrices qui ont frappé la ville de Derna en Libye, a indiqué mercredi à l'AFP le porte-parole du ministère de l'Intérieur du gouvernement en place dans l'est du pays.



Selon le porte-parole, le lieutenant Tarek al-Kharraz, 3.840 morts ont été recensés dans la ville à ce stade, dont 3.190 ont déjà été enterrés. Au moins 400 étrangers, essentiellement des Soudanais et des Egyptiens, figurent parmi les victimes.