Liberté provisoire demandée : Nabou Lèye, la danseuse accusée dans le double meurtre de Technopole, clame son innocence

Nabou Lèye, la danseuse et artiste comédienne, a franchi une étape décisive dans son affaire de double meurtre en déposant une demande de liberté provisoire. Après avoir passé plus de deux mois derrière les barreaux, elle estime qu’il est temps de défendre son innocence devant le juge. Sa requête, déposée hier par ses avocats, survient avant même qu’elle ne soit entendue sur le fond, ce qui pourrait sembler prématuré dans une affaire aussi grave, comme le rapporte le quotidien Les Échos.



L’artiste, convaincue de son innocence, argue que le dossier ne contient aucun élément qui l’incrimine. “Je n’ai jamais été impliquée de près ou de loin dans le meurtre d’Aziz Ba, dit Aziz Dabala, et de Boubacar Gano, alias Wally”, a-t-elle déclaré dans sa demande. Elle souligne également que personne d’autre, parmi les inculpés, ne l’a citée comme impliquée dans les crimes. Pour étayer sa demande, l’artiste a évoqué des erreurs potentielles des enquêteurs, notamment en ce qui concerne les données de localisation de son téléphone. Selon elle, des incohérences dans le bornage des heures auraient pu conduire à des conclusions erronées, et elle affirme que son téléphone était situé près de la scène du crime à 12 heures, et non à minuit.



Pour rappel, le double meurtre d’Aziz Dabala et de Wally, retrouvé mort dans leur appartement à Pikine Technopôle en août dernier, a suscité une vive émotion. Plusieurs proches des victimes, dont Nabou Lèye, ont été arrêtés et inculpés pour association de malfaiteurs, assassinat et acte de barbarie. La danseuse est spécifiquement accusée de complicité, mais elle maintient fermement qu’elle n’a joué aucun rôle dans cette tragédie.



Avec cette nouvelle demande, Nabou Lèye espère convaincre le juge de sa non-implication et de son droit à la liberté. La décision finale repose désormais entre les mains du magistrat instructeur, qui devra examiner les éléments de la requête et déterminer si la danseuse peut être libérée en attendant son procès.